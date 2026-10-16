Essen: Befreier von Häftling könnten eigene Schlüssel gehabt haben

Düsseldorf/Essen - Bei der gewaltsamen Befreiung eines Häftlings in einem Ärztehaus in Essen haben die Täter möglicherweise eigene Schlüssel für die Fesseln mitgebracht. Die beiden Bediensteten der Justizvollzugsanstalt (JVA) Essen hätten bei dem begleiteten Arztbesuch ihre Schlüssel für Hand- und Fußfesseln bei sich getragen, sagte ein Vertreter des NRW-Justizministeriums bei einer Sondersitzung in Düsseldorf. Sie hätten "alles dabei" gehabt, die Schlüssel seien "noch am Mann" gewesen. "Es müssen eigene Schlüssel mitgebracht worden sein", sagte der Ministeriumsvertreter.