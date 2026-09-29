Was auf einem Firmengelände in Trusetal tatsächlich vorgefallen war, wissen bislang nur die Beteiligten selbst. Es folgte allerdings ein Wutausbruch, der mittlerweile Polizei und Justiz beschäftigt. Der 50-jährige Mitarbeiter soll in Folge seiner Rage Firmeneigentum zerstört und sogar das Zufahrtstor auf dem Gelände verschlossen haben, sodass seine Kollegen nicht gehen konnten, und wurde am Ende sogar noch aggressiver.