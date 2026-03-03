Eskalation in Nahost Wie Dubais Influencer den Krieg zeigen

"Ich kann mir keine kraftvollere Botschaft vorstellen", sagt auch Entertainer und Influencer Chalid al-Ameri, der bei Instagram auf 3,2 Millionen Follower kommt. Die Nachrichtenmedien wollten mit ihren Berichten über die Angriffe nur Angst verbreiten und den Eindruck erwecken, es herrsche Chaos im Land. "Hunderte Schlagzeilen. Null Panik auf der Straße", schreibt auch Influencer Nail Abu Altin.

Blogger loben Dubai eigentlich als "sicherste Stadt der Welt"

Nicht zuletzt hilft das Image einer sicheren Stadt auch all denjenigen, die mit Posts vom schönen und schicken Leben teils viel Geld verdienen. Dubai sei die "sicherste Stadt der Welt", argumentieren Influencer und Blogger. Zum Beweis lassen sie in normalen Zeiten - live vor der Kamera - gern mal eine 18.000 US-Dollar teure Edeluhr oder ihren Reisepass und Kamera an öffentlichen Plätzen liegen und verschwinden ein paar Stunden, um zu zeigen, dass selbst solche Wertsachen nicht gestohlen werden.

Seit zwei Tagen werde es ruhiger in Dubai, sagt eine Anwohnerin der Deutschen Presse-Agentur. "Die Menschen fangen an, wieder ihr Leben zu leben." Für einige Influencer geht der Alltag zwischen modernen Wolkenkratzern und türkisblauem Strand vermutlich weiter. Der aus Malaysia stammende Internet-Kommentator Ian Miles Cheong postet ein Video von sich in einem Club, während neben ihm Champagner-Flaschen mit Wunderkerzen geschwenkt werden. Die Stimmung im Club sei fantastisch, schreibt er. "Diese Stadt ist unschlagbar."