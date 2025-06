In der amerikanischen Bevölkerung gibt es Vorbehalte zu einem möglichen Eingreifen der USA an der Seite Israels gegen den Iran - auch in Trumps eigenem Lager. Das US-Militär unterstützt Israel bei seiner Verteidigung. Bislang betonte die US-Regierung aber, dass sie sich nicht an den Kämpfen zwischen Israel und dem Iran beteilige.