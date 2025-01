Kinshasa/Goma - In einer Ansprache an die Nation hat der kongolesische Präsident Félix Tshisekedi die Bevölkerung im umkämpften Osten des Landes zum Widerstand aufgerufen. "Die Verteidigung der Heimat ist heilig", sagte er in seiner Fernsehansprache am späten Mittwochabend. "Die Demokratische Republik Kongo wird sich nicht beugen."