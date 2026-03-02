Eskalation im Nahen Osten Iran-Krieg fordert Formel 1-Logistik – Melbourne-Boss ruhig

Singapur oder Hongkong statt Dubai oder Doha

"Die Formel 1 als Organisation ist sehr gut darin, Menschen rund um die Welt zu bewegen. Das ist ihre Aufgabe. Und so konnten sie das auch umsetzen, sodass wir keine Auswirkungen auf unser Rennen erwarten", sagte der Geschäftsführer des Grand Prix von Australien, Travis Auld. Er bezifferte die Zahl der Betroffenen auf etwa 1.000 Personen. Ihre Flüge mussten demnach alle umgebucht werden.