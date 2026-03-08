Stockholm - Für die Schweden fast noch größer als der Eurovision Song Contest selbst: In einer fulminanten Auswahl-Show haben die Skandinavier am Samstag ihren ESC-Beitrag gekürt. Mit ihrem energiegeladenen Elektro-Track "My System" setzte sich die Künstlerin Felicia im Finale des schwedischen Vorentscheids gegen elf andere Acts durch. Die 25-Jährige hatte schon im Vorfeld der Abstimmung bei Wettanbietern als haushohe Favoritin gegolten. Auch vor zwei Jahren war Felicia beim "Melodifestivalen" angetreten, schaffte es mit ihrem Song damals aber nicht zum ESC. Jetzt darf sie für Schweden nach Wien fahren.