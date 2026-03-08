Zweifelhaft, ob das die europäischen Zuschauer überzeugt. Um einen Finalplatz muss Großbritannien sich aber keine Sorgen machen. Gemeinsam mit Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien gehören die Briten zu den "Big Five" - den größten Geldgebern des Wettbewerbs, die automatisch ins Finale vorrücken.

Kommt der nächste nordische ESC-Sieg?

Alle anderen Teilnehmer müssen sich Publikum und Jury in zwei Halbfinals stellen. Am Ende haben sie dann trotzdem die Nase vorn. Wettbüros sehen in diesem Jahr etwa Schwedens Nachbarn Finnland und Dänemark auf den vorderen Rängen. Für die Finnen gehen die Geigerin Linda Lampenius und der Popsänger Pete Parkkonen mit dem dramatischen-melancholischen Song "Liekinheitin" ("Flammenwerfer") ins Rennen.

Dass die Finnen in ihrer Muttersprache performen, haben sie mit dem dänischen ESC-Kandidaten gemeinsam. Søren Torpegaard Lund singt in "Før vi går hjem" ("Bevor wir nach Hause gehen") von einer rauschenden Partynacht. Ob eins der beiden Länder am Ende den ESC-Sieg einfährt? Abwarten. Die Schweden dürften da jedenfalls auch noch ein Wörtchen mitreden wollen.