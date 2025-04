"Stefan Raab hat das Ding zur Chefsache gemacht und mit Abor & Tynna und ihrem Hit "Baller" den perfekten Act für die "Mission 12 Points for Germany" gefunden", teilte RTL mit. "Die Sendung begleitet die beiden auf den letzten Metern vor dem großen Auftritt - bei den Proben, backstage und in ganz persönlichen Momenten." Die RTL-Show ist an dem Tag zwischen dem ersten Halbfinale und dem zweiten Halbfinale platziert.