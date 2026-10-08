ESC-Legende Moderator Peter Urban hört beim NDR auf - mit 78 Jahren

"Ich habe mich entschieden, die Peter Urban Show zu beenden und keine Sorge: Es geht mir gut!", sagte er demnach. "Danke fürs Zuhören - nicht nur heute, sondern all die Jahre. [...] Hört weiter gute Musik!" Er geht laut NDR auf eigenen Wunsch. Auf dem Sendeplatz der "Peter Urban Show" werde vorerst die Sendung "Soundcheck Neue Musik" laufen.