ESC Basel gewinnt gegen Genf: ESC 2025 an deutscher Grenze

Nemo brachte ESC in die Schweiz

Dass die Schweiz Gastgeber würde, stand seit dem Sieg von Nemo beim 68. ESC in diesem Jahr in Malmö fest. Bei dem Musikwettbewerb bewerben sich öffentlich-rechtlichen Medienorganisationen überwiegend aus Europa, die EBU-Mitglieder sind, mit einem Song um die höchsten Ehren. Das Siegerland richtet in aller Regel den nächsten ESC aus.

Nemo gewann mit dem Song "The Code". Die non-binäre Person, die sich weder als Mann noch als Frau definiert, thematisierte darin den eigenen Werdegang. Nemo kam in der Gesamtwertung aus dem Stimmen der Jurys in den Mitgliedsländern und des Publikums auf den ersten Platz vor Kroatien. Der deutsche Sänger Isaak belegte den 12. Platz.

Basel, Heimat von Pharmakonzernen wie Roche und Novartis, ist kulturell unter anderem wegen seiner legendären Fasnacht mit Wurzeln bis ins 14. Jahrhundert bekannt. Sie gehört zum Weltkulturerbe. International beachtet ist unter anderem auch das Museum Fondation Beyeler für moderne und zeitgenössische Kunst in Riehen bei Basel.

Schweiz siegte beim ESC öfter als Deutschland

Für die Schweiz ist es der dritte ESC: Sie richtete den ersten Wettbewerb 1956 in Lugano aus und gewann auch mit Lys Assia. Der nächste Gastgeber war allerdings Frankfurt. Ein zweites Mal gewann die Kanadierin Céline Dion 1988 für die Schweiz und startete damit ihre internationale Karriere. Im folgenden Jahr fand der Wettbewerb in Lausanne statt. Deutschland hat bislang zweimal gewonnen: Nicole 1982 mit "Ein bisschen Frieden" und Lena Meyer-Landrut 2010 mit "Satellite".