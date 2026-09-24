Bagger und Mitarbeiter eines Ilmenauer Garten- und Landschaftsbaubetriebes wirkten Anfang der Woche auf dem Langewiesener Kreisel am Stadtausgang zur Bundesstraße 88. Sie harkten Erde glatt, verteilten Substrat und bereiteten die Fläche in der Kreiselmitte sichtbar vor. Für viele Einwohner dürfte sich dabei sofort eine Frage gestellt haben: Kommt hier etwa endlich Bewegung in die Gestaltung des Verkehrskreisels?