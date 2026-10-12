In Freiberg das "Chaos der Gegenwart" verstehen
Die 1765 gegründete TU Bergakademie Freiberg ist eigenen Angaben zufolge die älteste bergbauwissenschaftliche Universität der Welt. Alexander von Humboldt hat hier studiert. Heute gehören moderne Studiengänge wie Weltraumtechnologien zum Angebot.
Aber auch historische Forschung ist in Freiberg verankert. Im Studiengang Industriearchäologie lernt man, das "Chaos der Gegenwart" zu verstehen, wie die Universität ihr Angebot bewirbt. Hierbei steht die neuere Wirtschafts-, Sozial- und Technikgeschichte im Vordergrund. Rohstoffströme, soziale Bewegungen und "kulturelle Deutungshorizonte" würden erforscht, teilt eine Sprecherin mit. Die Berufsperspektiven sind ihr zufolge vielfältig. Industriearchäologen könnten in Museen und Archiven arbeiten, aber auch "darstellende Berufe in Social Media" seien eine Option.