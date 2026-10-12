Einen Schwerpunkt setzt die Hochschule für Bildende Künste Dresden auf Wandmalerei und Architekturoberflächen. Dazu gehört die Erforschung und Restaurierung von Kunstwerken aus der DDR, wie zum Beispiel Wandbilder an Gebäuden. Auch an der Restaurierung von gläsernen Figuren aus dem Deutschen Hygiene-Museum waren Studierende der Hochschule beteiligt. Die Arbeiten beschränken sich dabei nicht auf jahrhundertealte Werke wie die Restaurierung eines Rokoko-Beichtstuhls in einer Kirche. Auch ein fünf Jahre altes Kunstwerk habe man schon restauriert, sagt eine Sprecherin.