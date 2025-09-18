Mit einem Brief hatte sich eine Ilmenauer Bürgerin an den städtischen Seniorenbeirat gewand. Der Wunsch der Mitte-60-Jährigen: Es solle einen Friedwald in der Stadt geben. Ellen Hoffmann trug das Anliegen als Mitglied des Seniorenbeirats jüngst im Ilmenauer Umwelt- und Verkehrsausschuss vor. Ausschussmitglied Madeleine Henfling (Bürgerbündnis-Grün-SPD) erklärte, dass es eigentlich keine städtische Aufgabe sei, einen Friedwald zu betreiben. Zumindest wäre die Stadt als Betreiber ungewöhnlich, doch könnte man das Gespräch mit den hiesigen Bestattern suchen.