Mit einem Brief hatte sich eine Ilmenauer Bürgerin an den städtischen Seniorenbeirat gewand. Der Wunsch der Mitte-60-Jährigen: Es solle einen Friedwald in der Stadt geben. Ellen Hoffmann trug das Anliegen als Mitglied des Seniorenbeirats jüngst im Ilmenauer Umwelt- und Verkehrsausschuss vor. Ausschussmitglied Madeleine Henfling (Bürgerbündnis-Grün-SPD) erklärte, dass es eigentlich keine städtische Aufgabe sei, einen Friedwald zu betreiben. Zumindest wäre die Stadt als Betreiber ungewöhnlich, doch könnte man das Gespräch mit den hiesigen Bestattern suchen.
Es gibt Alternatividee Ein Friedwald für Ilmenau?
Jessie Morgenroth 18.09.2025 - 15:00 Uhr