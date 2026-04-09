Die Gewerbesteuer, oft etwas schwankungsanfällig, hat sich in etlichen Kommunen des Kreises Schmalkalden-Meiningen ganz ordentlich entwickelt. Doch die sehr stabile Lohn- und Einkommensteuer (LEK) steht ihr, wenn überhaupt, beim Gesamtaufkommen nur wenig nach. Die ist so etwas wie eine fiskalische Halbschwester, denn die Masse der Moneten geht an Bund und Länder. Trotzdem verdienen viele Kommunen ganz prächtig mit – wie die Großgemeinde Floh-Seligenthal.