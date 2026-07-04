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  4. Aurora Ramazzotti startet Hochzeitswochenende auf Sizilien

«Es geht los» Aurora Ramazzotti startet Hochzeitswochenende auf Sizilien

Weißes Kleid, ein Foto vorm Standesbeamten und die Worte «Es geht los»: Aurora Ramazzotti hat den Auftakt ihres Hochzeitswochenendes auf Sizilien mit ihren Fans geteilt. Es soll aber noch weitergehen.

«Es geht los»: Aurora Ramazzotti startet Hochzeitswochenende auf Sizilien
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Aurora Ramazzotti und ihr Partner Goffredo Cerza. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Catania - Für Aurora Ramazzotti hat das Hochzeitswochenende auf Sizilien begonnen. Die Tochter von Moderatorin Michelle Hunziker und Sänger Eros Ramazzotti zeigte am Freitag auf Instagram ein Foto aus dem Standesamt. Darauf ist sie in einem weißen Kleid und mit einem Netz-Häubchen auf dem Kopf zu sehen, ihr Partner Goffredo Cerza (30) trägt ein weißes Hemd. Dazu schrieb die 29-Jährige: "Es geht los" – versehen mit einem Diamantring-Emoji. Wenig später folgten Videos einer ausgelassenen Feier mit Musik und Gesang.

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Mutter Michelle Hunziker (49) hatte bereits zuvor in der TV-Sendung "Verissimo" angekündigt, dass die Feier über drei Tage gefeiert werde. "Wenn wir eine Party schmeißen, dann richtig", sagte sie.

Feiern auf einer Adelsresidenz

Die Hochzeitsgesellschaft landete bereits am Donnerstag auf der italienischen Mittelmeerinsel. Höhepunkt soll eine große Party auf dem Castello Xirumi Serravalle über das Wochenende sein, einer Adelsresidenz aus dem 16. Jahrhundert in der Nähe von Syrakus.

Ramazzotti und Cerza sind seit mehreren Jahren ein Paar. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Sie ist durch TV-Sendungen und als Internet-Influencerin mit 2,6 Millionen Followerinnen und Followern auf Instagram bekannt. Ihre Verlobung hatten die beiden bereits vor gut anderthalb Jahren bekanntgegeben.

International bekannte Eltern

Michelle Hunziker ist im deutschsprachigen Raum vor allem durch ihre Moderationen bei "Wetten, dass..?" an der Seite von Thomas Gottschalk bekannt. Ihr früherer Ehemann Eros Ramazzotti (62) hatte mit Liedern wie "Più bella cosa", "Una storia importante" oder "Cose della vita" große Hits. Die beiden waren von 1998 bis 2009 verheiratet. Bei der Hochzeit an einer der begehrtesten Hochzeitslocations Siziliens sollen sie als Eltern dabei sein.