«Es geht los»: Aurora Ramazzotti startet Hochzeitswochenende auf Sizilien

Catania - Für Aurora Ramazzotti hat das Hochzeitswochenende auf Sizilien begonnen. Die Tochter von Moderatorin Michelle Hunziker und Sänger Eros Ramazzotti zeigte am Freitag auf Instagram ein Foto aus dem Standesamt. Darauf ist sie in einem weißen Kleid und mit einem Netz-Häubchen auf dem Kopf zu sehen, ihr Partner Goffredo Cerza (30) trägt ein weißes Hemd. Dazu schrieb die 29-Jährige: "Es geht los" – versehen mit einem Diamantring-Emoji. Wenig später folgten Videos einer ausgelassenen Feier mit Musik und Gesang.