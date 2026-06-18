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  6. Wildschwein prophezeit Deutschland-Sieg

Es geht gegen die Elfenbeinküste Wildschwein prophezeit Deutschland-Sieg

Ob das Sonneberger WM-Orakel mit ihrem Tipp recht behält, zeigt sich am Samstag ab 22 Uhr beim Public Viewing in Köppelsdorf und Rauenstein.

Es geht gegen die Elfenbeinküste: Wildschwein prophezeit Deutschland-Sieg
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Die Wildsau Monika sorgte für eine schnelle Entscheidung. Klaus Zitzmann und Sofia Moreno wahren Unparteilichkeit. Foto:  

Seit 18 Jahren lebt Wildsau Monika bei Klaus Zitzmann in der Altstadt. Aktuell schlüpft die Gute sogar in eine ganz besondere Rolle: Als tierisches WM-Orakel hat sie die Partie zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste getippt. Vielleicht hat der kleine Versuch, Monika dabei in die Irre zu führen, ja genau zum gewünschten Ergebnis geführt – echte Kenner sehen nämlich sofort, dass die Fahne der Elfenbeinküste spiegelverkehrt aufgehängt ist. So oder so hat sich Monika aber schnurstrack für den deutschen Bottich entschieden, der randvoll mit allerlei Köstlichkeiten gefüllt war.

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Freizeit-Tipp

05.06.2026 15:28 Freizeit-Tipp Der Schulhof ist der Schauplatz

Feuerschalen-Heimeligkeit und Fußball-Freude sind im Juni beim Sonnenwend-Fest der Köppelsdorfer Feuerwehr geboten.

Wer das Orakel auf die Probe stellen will, kann das am Samstag beim Public Viewing der Feuerwehr Rauenstein am Feuerwehrdepot tun. Ab 18 Uhr wird die Partie Niederlande gegen Schweden gezeigt, ab 22 Uhr geht es für die Deutschen im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste ran.

Ebenfalls am Samstag, 20. Juni, lädt der Feuerwehrverein Köppelsdorf zur traditionellen Sonnenwendfeier ein. Wegen der aktuellen Baustellensituation findet das Fest diesmal auf dem Köppelsdorfer Schulhof statt.