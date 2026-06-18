Es geht gegen die Elfenbeinküste: Wildschwein prophezeit Deutschland-Sieg

Seit 18 Jahren lebt Wildsau Monika bei Klaus Zitzmann in der Altstadt. Aktuell schlüpft die Gute sogar in eine ganz besondere Rolle: Als tierisches WM-Orakel hat sie die Partie zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste getippt. Vielleicht hat der kleine Versuch, Monika dabei in die Irre zu führen, ja genau zum gewünschten Ergebnis geführt – echte Kenner sehen nämlich sofort, dass die Fahne der Elfenbeinküste spiegelverkehrt aufgehängt ist. So oder so hat sich Monika aber schnurstrack für den deutschen Bottich entschieden, der randvoll mit allerlei Köstlichkeiten gefüllt war.