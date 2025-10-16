Am Brotteroder Seimberg beginnt am 20. Oktober 2025 das nächste Kapitel Baugeschichte. Dann rücken die Spezialisten eines Nordthüringer Unternehmens an, um die neue Schanzenkonstruktion aus Metallteilen zusammenzusetzen. „Gegenüber dem Zeitplan sind wir rund zwei Wochen in Verzug. Aber das dürfte kein Problem sein. Wir haben schon noch etwas Luft, die Anlage wird rechtzeitig fertig“, sagt der Brotterode-Trusetaler Bürgermeister Kay Goßmann.