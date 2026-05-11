Die Kommunalpolitiker und vor allem die Kämmerer der Kommunen schauen gerade zu den Stichtagen auf die offizielle Einwohnerstatistik des Landes. Denn die ein wichtiger Baustein für die Berechnung der hochgeschätzten Schlüsselzuweisungen, die pro Einwohner gezahlt werden, man spricht auch von Einwohnerveredelung. Vor diesem Hintergrund sind Neubürger willkommen. Im gesamten Kreis mit seinen inzwischen weniger 120.000 Einwohnern, hat es im vergangenen Jahr ein leichtes Plus gegeben. 5869 Menschen sind nach Angaben der Thüringer Landesstatistik gekommen, 5851 gegangen. Besonders die Kreisstadt Meiningen hat von der Zuwanderung profitiert, 115 Menschen waren es, die Abwanderer sind bereits abgezogen. Gemessen an der Größe der Orte haben Oberhof 832) und Untermaßfeld (26) netto besonders viele neue Einwohner anlocken können.