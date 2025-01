Klimabewegt oder rechtsradikal

Mittlerweile sei Fridays For Future zwar weitgehend ausgelaufen, doch wie die jüngste Shell-Jugendstudie bestätigt habe, sei die junge Generation weiterhin auffallend politisch. "Das ist eine spannende Parallele, dass wir jetzt nach 50 Jahren wieder in so einer Situation sind, wo wir eine politisch engagierte und wache Generation haben", findet Hurrelmann. "Wobei zu beobachten ist, dass sich diese Generation in letzter Zeit auch spaltet - in eine klimabewegte, linke Richtung und in eine rechtsradikale Orientierung."