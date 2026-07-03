Erziehung: Charlotte Engelhardt will ihre Söhne zu Gentlemen erziehen

"Es fängt schon damit an, der Frau die Tür aufzuhalten"

Um ihre eigenen Söhne zu guten Männern zu erziehen, versuche sie, schon früh bestimmte Werte zu verankern, sagte Engelhardt. "Bei aller Gleichberechtigung in der heutigen Welt gibt es gewisse klassische Rollen, die sie meiner Meinung nach übernehmen sollten", erklärte sie. Dazu gehöre nicht nur, Mädchen sicher nach Hause zu begleiten. "Es fängt schon damit an, der Frau die Tür aufzuhalten oder ihr auch mal ganz selbstverständlich ein Eis zu spendieren – sofern die Frau das will." Für sie gehörten solche vermeintlichen Kleinigkeiten einfach zu einem anständigen Verhalten dazu.