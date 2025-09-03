München (dpa/lby) - Immer mehr Kinder in Bayern sind nach Angaben der Barmer-Krankenkasse in Sprache und Motorik entwicklungsgestört. Demnach wurde 2023 bei 13 Prozent der Sechs- bis Zwölfjährigen eine sogenannte Sprachentwicklungsstörung dokumentiert. 2005 erhielten noch sieben Prozent der Kinder in dieser Altersgruppe eine entsprechende Diagnose. "Sprachstörungen haben oft negative Folgen wie Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben oder Spannungen in sozialen Beziehungen", sagt der Landesgeschäftsführer der Barmer in Bayern, Alfred Kindshofer.