"Zu den Ursachen für den Anstieg der motorischen Entwicklungsstörungen zählt der zunehmende Bewegungsmangel unter Heranwachsenden. Gut entwickelte motorische Fähigkeiten sind aber wichtig für Schule und Alltag, weshalb Eltern und Erziehende ihre Kinder schon von klein auf zu vielfältigen grob- und feinmotorischen Bewegungsabläufen motivieren sollten", sagt Kindshofer. Viele Kinder könnten aber weder einen Hampelmann noch einen Purzelbaum. Ein signifikanter Anstieg der motorischen Störungen während der Corona-Pandemie sei aber nicht zu beobachten gewesen.