Tannenberg (dpa/sn) - Ein Einfamilienhaus in Tannenberg (Erzgebirgskreis) brennt. Seit dem späten Abend kämpfen Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen die Flammen, wie die Polizei mitteilte. Der Einsatz werde wohl noch bis in die frühen Morgenstunden andauern. Auch das Technische Hilfswerk sei vor Ort, um das Dach des Hauses abzutragen. Erst danach könne weiter gelöscht werden. Der Bewohner des Gebäudes brachte sich rechtzeitig auf dem Dach in Sicherheit, wie es hieß. Er wurde gerettet und kam in ein Krankenhaus.