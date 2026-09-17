Startschuss für neue Trailrunning-Strecke

Zu dem Wanderfest wird zugleich ein neues Angebot gestartet, das sich an sportlich orientierte Wanderer richtet. Nach dem Stoneman Miriquidi, bei dem Mountainbiker auf einer gut 160 Kilometer langen Strecke neun Gipfel an drei, zwei oder nur einem Tag bezwingen, fällt am 22. September der Startschuss für den Ableger "Hike + Trailrun". Nach demselben Prinzip kann dann eine Tour von 62 oder 86 Kilometern gewandert oder gelaufen werden. Sie reicht vom Fichtelberg im Osten bis nach Johanngeorgenstadt im Westen und durchquert dabei das Torfmoor in Gottesgab und das Rolava-Tal auf tschechischer Seite.