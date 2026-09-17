Oberwiesenthal/Boží Dar - Das Erzgebirge wird in den nächsten Tagen Ziel für Tausende Wanderer aus Deutschland und Europa. Beim europäischen Wanderfest Eurorando stehen nächste Woche rund 50 Touren auf sächsischer und tschechischer Seite auf dem Programm, die die Teilnehmer auf eigene Faust oder mit einem Führer wandern können. Das europäische Wanderfest wird alle fünf Jahre ausgerichtet - nun erstmals grenzüberschreitend. Parallel dazu startet in Oberwiesenthal am Donnerstag (24. September) der Deutsche Wandertag, zu dem viele weitere Wanderfans ins Erzgebirge strömen werden.