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Erzgebirge als Wander-Mekka Großes Wanderfest: Erzgebirge lockt Wanderer aus ganz Europa

Alle fünf Jahre trifft sich Europas Wander-Community zur Eurorando. Nun wird das Fest grenzüberschreitend in Sachsen und Tschechien ausgetragen. Das Erzgebirge hat dazu ein neues Angebot in petto.

Oberwiesenthal/Boží Dar - Das Erzgebirge wird in den nächsten Tagen Ziel für Tausende Wanderer aus Deutschland und Europa. Beim europäischen Wanderfest Eurorando stehen nächste Woche rund 50 Touren auf sächsischer und tschechischer Seite auf dem Programm, die die Teilnehmer auf eigene Faust oder mit einem Führer wandern können. Das europäische Wanderfest wird alle fünf Jahre ausgerichtet - nun erstmals grenzüberschreitend. Parallel dazu startet in Oberwiesenthal am Donnerstag (24. September) der Deutsche Wandertag, zu dem viele weitere Wanderfans ins Erzgebirge strömen werden. 

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"Wandern ist in der Region sehr präsent und hat an Bedeutung gewonnen", sagt die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Erzgebirge, Ines Hanisch-Lupaschko. Die Wanderer kämen nicht nur hierher, um die Natur zu genießen. Sie schätzten auch die enge Verknüpfung mit anderen Freizeit- und Kulturangeboten. Ein Alleinstellungsmerkmal sei dabei die Bergbaugeschichte, die hier mit vielen lebendigen Traditionen verknüpft sei. 

Seit 2019 ist die Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří beiderseits der deutsch-tschechischen Grenze als Unesco-Weltkulturerbe anerkannt. Dazu locken zahlreiche Zeugnisse der jahrhundertelangen Bergbaugeschichte. 

Startschuss für neue Trailrunning-Strecke

Zu dem Wanderfest wird zugleich ein neues Angebot gestartet, das sich an sportlich orientierte Wanderer richtet. Nach dem Stoneman Miriquidi, bei dem Mountainbiker auf einer gut 160 Kilometer langen Strecke neun Gipfel an drei, zwei oder nur einem Tag bezwingen, fällt am 22. September der Startschuss für den Ableger "Hike + Trailrun". Nach demselben Prinzip kann dann eine Tour von 62 oder 86 Kilometern gewandert oder gelaufen werden. Sie reicht vom Fichtelberg im Osten bis nach Johanngeorgenstadt im Westen und durchquert dabei das Torfmoor in Gottesgab und das Rolava-Tal auf tschechischer Seite. 

Wandern ist bei vielen Menschen in Deutschland als Freizeitaktivität beliebt. Befragungen zufolge wandern zwei von drei Deutschen ab 16 Jahren regelmäßig, wie Bernd Hartmann, Geschäftsführer des Deutschen Wanderverbandes mit Sitz in Kassel sagt. Die Bandbreite sei groß: Während die einen Ruhe in der Natur suchten oder sich auf eine spirituelle Pilgertour begäben, gehe es anderen um die sportliche Herausforderung beim Trailrunning oder einem Wandermarathon. 

Bundesweit gibt es den Angaben zufolge ein Wanderwegenetz von etwa 300.000 Kilometern Länge. Eine ganze Reihe davon sind als Qualitätswege zertifiziert. Dazu gehören etwa der Panoramaweg im Altmühltal, der Druidensteig im Westerwald und der Harzer Hexen Stieg, aber auch der Oberlausitzer Bergweg und der Kammweg Erzgebirge-Vogtland.