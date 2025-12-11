Erzeugerpreise fallen: Preisentwicklung macht Thüringer Landwirten Sorgen

Apfelstädt (dpa/th) - Thüringens Bauern stehen trotz einer guten Ernte in diesem Jahr wirtschaftlich unter Druck. Grund sei die negative Entwicklung der Erzeugerpreise für Getreide, Fleisch und Milch, sagte Bauernpräsident Klaus Wagner am Rand eines Verbandstreffens in Apfelstädt (Kreis Gotha). "Was sich derzeit auf dem Milchmarkt abspielt, ist ruinös." Von Butterpreisen teilweise knapp unter einem Euro könnten die Milchviehbetriebe nicht leben. Für ein Kilogramm Butter würden bis zu fünf Liter Milch verarbeitete.