Forderung: Mindestens 300.000 Euro Schmerzensgeld

Eine Mitarbeiterin des Versorgungsamtes kam in ihrem 2011 erstellten Gutachten zu dem Schluss, "dass der sexuelle Missbrauch eine annähernd gleichwertige Mitursache für die späteren resultierenden psychischen Störungen" ist, wie sie vor Gericht ausführte. P. hatte damals einen Antrag auf Entschädigung nach dem Opferschutzgesetz gestellt. Vor Gericht hatte er mindestens 300.000 Euro Schmerzensgeld vom Erzbistum verlangt und auch Schadenersatz. Seit dem Eingang eines psychiatrischen Gutachtens im Jahr 2025 hatten die Parteien ihre Gespräche über eine gütliche Einigung ohne Öffentlichkeit geführt.

Nach wenigen großen, medial viel beachteten Prozessen ist es inzwischen ziemlich ruhig geworden um die Frage, inwiefern katholische Bistümer zu Schmerzensgeldzahlungen verpflichtet werden können.

Zwar haben die Bistümer im Freistaat im Rahmen freiwilliger Anerkennungsleistungen Gelder in Millionenhöhe an Betroffene gezahlt – allein im Bistum Augsburg waren es bislang 5,8 Millionen und in der Erzdiözese München und Freising knapp 2,6 Millionen. Gerichtlich zugebilligtes Schmerzensgeld wurde aber nicht gezahlt. Erst im Sommer hatte das Landgericht Regensburg die Schmerzensgeld-Klage eines früheren Mitgliedes der Domspatzen abgewiesen. Der Grund: Verjährung.

Das deutsche Zivilrecht sei "in der Praxis sehr opferfeindlich und bevorzugt Unternehmen ebenso wie eben die Kirchen und ihre Einrichtungen, wenn sie verklagt werden", hatte Matthias Katsch, Sprecher der Opferinitiative Eckiger Tisch, damals gesagt.

Initiative wünscht dem Betroffenen einen Neuanfang

Im Traunsteiner Fall hatte das Erzbistum sich ausdrücklich nicht auf Verjährung berufen wollen. "Die Erzdiözese begrüßt, dass mit dem Betroffenen eine Einigung auf einen Vergleich erzielt werden konnte", teilte das Bistum auf Anfrage mit und betonte, dass sie sich schon zu Beginn des Verfahrens bereiterklärt hatte, "dem Kläger zur Anerkennung des von ihm erlittenen Leids innerhalb eines transparenten Verfahrens ein angemessenes Schmerzensgeld zu leisten".

Der Vergleich, den das Gericht angeregt habe, "erfolgte am oberen Ende des Rahmens, den das Gericht auf Grundlage des von ihm angeordneten Gutachtens empfahl".

Die Initiative Sauerteig aus Garching an der Alz, die P.s Klage mit einem Crowdfunding unterstützt hatte, zeigt sich nach dem Vergleich erleichtert: Die Klage sei für ihn "ein schwerer Weg" gewesen. "Aber das Ergebnis zeigt, dass er sich gegen alle Widerstände zu einem beachtlichen Anteil durchsetzen konnte." Die Initiative hofft, dass der Erfolg vor Gericht ihm "Kraft gibt für einen von ihm sehr herbeigesehnten Neuanfang".