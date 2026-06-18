Erzbistum Bamberg: Kirche ließ mutmaßlichen Missbrauchstäter ins Ausland ziehen

Bambergs heutiger Erzbischof Herwig Gössl sagte, man habe den Anspruch, "die Vergangenheit offen und transparent aufzuarbeiten". Die bisher bekannten Vorgänge machten "ein Fehlverhalten kirchlicher Verantwortungsträger beim Umgang mit Missbrauchsvorwürfen deutlich". Dem Schutz von Kindern und Jugendlichen sei nicht ausreichend Rechnung getragen worden, während der Schutz von Tätern Vorrang hatte. "Wir bedauern dieses institutionelle Versagen ausdrücklich und versichern, dass dieses Vorgehen heute völlig undenkbar ist."