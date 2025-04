Mehrere Jahrzehnte ist die Wendezeit vorbei – die damaligen Erfahrungen und Erlebnisse prägen aber noch heute das Leben zahlreicher Menschen, die diese spannende Zeit des Umbruchs hautnah miterlebt haben. Ihre Geschichten sollen nicht vergessen, sondern erzählt werden – in der neuen Fotoausstellung „Wendeschleife“, die am Wochenende im Ilmenauer Begegnungszentrum am Wetzlarer Platz eröffnet wurde.