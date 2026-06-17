Erzählcafé auf dem Marktplatz: Freies Wort und Binko hören zu

Ein Brief an die erste Liebe. Ein Dank an die Eltern. Ein paar Zeilen an das eigene jüngere Ich. Beim Seniorentag auf dem Hildburghäuser Marktplatz geht es in diesem Jahr um Erinnerungen, die bewegen – und um Geschichten, die erzählt werden wollen.
Der dritte Seniorentag bringt die Menschen am Donnerstag auf dem Markt in Hildburghausen zusammen. Mittendrin wird im Lesercafé erzählt und geschrieben.
Ein Brief an die erste Liebe. Ein Dank an die Eltern. Ein paar Zeilen an das eigene jüngere Ich. Beim Seniorentag auf dem Hildburghäuser Marktplatz geht es in diesem Jahr um Erinnerungen, die bewegen – und um Geschichten, die erzählt werden wollen.
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Das Freie Wort lädt gemeinsam mit dem Frauenkommunikationszentrum Binko zu einer besonderen Ausgabe seines beliebten Formats Lesercafé ein: dem Erzählcafé. Am Vormittag sind Besucherinnen und Besucher eingeladen, innezuhalten, miteinander ins Gespräch zu kommen und Erinnerungen aufzuschreiben oder mit unserer Redaktion und anderen Gästen zu teilen.
Mit kleinen Impulsen unterstützt die Redaktion dabei, Gedanken aufs Papier zu bringen. Wie sah die Kindheit aus? Wer hat das Leben geprägt? Worauf blickt man heute mit Stolz zurück? Und was würde man seinem jüngeren Ich gern mit auf den Weg geben? Aus diesen Fragen können persönliche Briefe entstehen – an sich selbst, an einen geliebten Menschen oder an jemanden, dem man nie geschrieben hat.
Jeder Mensch trägt Geschichten in sich - das wissen wir als Zeitungsmacher zu gut aus unserer täglichen Arbeit. „Manche wurden oft erzählt, andere nie. Beim Erzählcafé möchten wir diesen Erinnerungen Raum geben.“
Das Format knüpft an die Idee des Lesercafés an, das seit seiner Einführung den Austausch zwischen Redaktion und Leserschaft fördert. Zum Seniorentag rücken diesmal jedoch die Gäste selbst in den Mittelpunkt. Sie erzählen von besonderen Momenten, von Glück und Abschied, von Mut und Neuanfängen – oder hören einfach zu.
Auch Chefredakteur Stephan Sohr wird auf dem Marktplatz vor Ort sein und mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch kommen. Gemeinsam mit dem Redaktionsteam freut er sich auf einen Vormittag voller Begegnungen und Erinnerungen.
Der 3. Seniorentag des Landkreises Hildburghausen findet am 18. Juni 2026 von 09:30 bis 18:00 Uhr auf dem Marktplatz in Hildburghausen statt. Die Veranstaltung wird vom Kreisseniorenbeirat organisiert und bietet ein buntes Programm aus Information, Unterhaltung und Mitmach-Aktionen.