Erzählcafé auf dem Marktplatz: Freies Wort und Binko hören zu

Mit kleinen Impulsen unterstützt die Redaktion dabei, Gedanken aufs Papier zu bringen. Wie sah die Kindheit aus? Wer hat das Leben geprägt? Worauf blickt man heute mit Stolz zurück? Und was würde man seinem jüngeren Ich gern mit auf den Weg geben? Aus diesen Fragen können persönliche Briefe entstehen – an sich selbst, an einen geliebten Menschen oder an jemanden, dem man nie geschrieben hat.