Seit wenigen Tagen ist Adeline Koch 90 Jahre alt. Auch sie gehört zu den Eingeladenen zum Erzähl-Café an der Suhler Ottilie, das nun schon seit rund zwei Jahrzehnten auch im Namen des Suhler Oberbürgermeisters André Knapp einmal im Jahr stattfindet. Denn sie ist nun in die Riege der 456 über 90-Jährigen in Suhl aufgerutscht. Doch glauben mag man ihr das nicht. Braun gebrannt und drahtig-sportlich würde sie durchaus auch als Mittsiebzigerin durchgehen. Einzig auf die Ohren ist nicht mehr so richtig Verlass. Gemeinsam mit ihrer Tochter Andrea Schmidt, die für diesen besonderen Tag extra aus dem Wartburgkreis angereist ist, hat sie sich am Samstag vom Amtmannsweg aus zu Fuß auf den Weg gemacht. Bei herrlichstem Wetter erwanderten beide die Ottilie und kamen nach rund 30 Minuten an Suhls Balkon an, wo Suhls schönste Aussicht, Kaffee und Kuchen sowie viel Musik und Anekdoten mit Jahn Görting bereits warteten. Andere Gäste nutzten gern den von Stadtverwaltung und Lebenshilfe bereitgestellten Fahrservice. „Doch ich trampelte Schritt für Schritt hinauf“, lacht Adeline Koch, die in der Aue II wohnt. Und das bereits 50 Jahre in ihrer Wohnung in der dritten Etage, und zwar sehr gern. „Täglich laufe ich meine Stufen und bin in der Stadt, damit ich Leute sehe“, sagt sie. Und täglich legt sie außerdem zu Fuß die bemerkenswerte Strecke zu ihrem Enkel zurück, der in Heinrichs wohnt. Wann Adeline Koch das letzte Mal auf der Ottilie war, daran kann sie sich nicht erinnern. Sie freut sich ungemein auf diesen Nachmittag, den sie auch mit der Hoffnung verbindet, das ein oder andere bekannte Gesicht zu erblicken. Doch auch ohne die Erfüllung gibt es viel zu erzählen, und das gleich mit dem Oberbürgermeister, der sich als nachträglicher Gratulant sofort zu ihr gesellt.