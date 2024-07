Verwundert reibt sich so mancher der älteren Hildburghäuser Fans am Sonntag die Augen und fragt sich bestimmt: „Das ist doch Jürgen Raab?“ Korrekt! Jürgen Raab ist den älteren Zuschauern in Hildburghausen noch ein Begriff: Jürgen Raab spielte für den FC Carl Zeiss Jena in der DDR-Oberliga sowie in der 2. Bundesliga. Mit seinen 342 Oberligaspielen steht Raab hinter den Ducke-Brüdern auf Platz drei in Jenas Rekordliste. Seine 114 Oberliga-Tore brachten ihm ebenfalls Rang drei in der Jenaer Torschützenliste – hinter Peter Ducke (153) und Eberhard Vogel (118) – ein. Natürlich kickte Jürgen Raab auch in der Nationalmannschaft. Insgesamt bestritt er 24 Länderspiele für die DDR und erzielte hier sechs Treffer. Höhepunkt seiner 31 Europapokalspiele war das Endspiel um den Europapokal der Pokalsieger am 13. Mai 1981 in Düsseldorf gegen Dynamo Tiflis. Jena verlor allerdings mit 1:2.