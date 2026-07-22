Erwerbstätigenquote: Mehr Menschen mit Schwerbehinderung in Jobs

"Gleichzeitig ist hier ein erhebliches und bislang nicht vollständig ausgeschöpftes Fachkräftepotenzial vorhanden", sagte Terzenbach. Obwohl schwerbehinderte Arbeitslose im Schnitt besser qualifiziert seien, hätten sie geringere Chancen auf eine neue Beschäftigung. Die Bundesagentur biete für Betriebe verschiedene Services sowie Fördermöglichkeiten an, die die Einstellung von Menschen mit Schwerbehinderung erleichtern sollen.