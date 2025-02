Trotz mehr Kosten und des Aufwands bei der Umstellung sieht Landshut aber genügend Vorteile durch eine Aufnahme in den MVV. Neben günstigeren Tickets profitierten Fahrgäste von Bus und Bahn von den einheitlichen Tarifen und digitalen Angeboten im MVV, wie einem flexiblen Ticket in der App, bei dem der Preis während der Fahrt automatisch ermittelt wird. So etwas könne zwar auch im Landshuter Verkehrsverbund angeboten werden, würde für die Stadt aber deutlich teurer, argumentiert die Verwaltung.