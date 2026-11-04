Zugleich gibt es allerdings auch Länder, die Risiken sehen - unter anderem wegen der Herausforderungen beim Schutz der neuen Außengrenzen und bei der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik.

Als Problem gilt bei einem EU-Beitritt der Ukraine auch die Integration ihrer riesigen Landwirtschaft. Würden ukrainische Bauern nach einer Aufnahme uneingeschränkt von den europäischen Agrarsubventionen profitieren, könnte dies den EU-Haushalt massiv belasten und zulasten der bisherigen Empfänger gehen. Zudem fürchten Landwirte in anderen EU-Staaten, dass die vergleichsweise kostengünstige ukrainische Produktion die Preise etwa für Getreide, Zucker und Geflügel unter Druck setzen könnte.

Die EU-Kommission hat deswegen bereits vorgeschlagen, für die Ukraine besondere Übergangsregelungen vorzusehen, die sowohl die finanzielle Unterstützung als auch den Zugang zum europäischen Markt für sensible Agrarprodukte deutlich einschränken könnten. Wie diese genau aussehen sollen, müsste dann im Rahmen der Beitrittsverhandlungen vereinbart werden.

Weitere Beitrittsanwärter

Vorerst keine Beitrittsfahrpläne gibt es für die Beitrittsanwärter Serbien, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien und Kosovo sowie für die Türkei und Georgien. Bei diesen Ländern sind bislang keine ausreichenden Fortschritte gemacht worden. Bei der Türkei und Georgien liegt der Beitrittsprozess sogar wegen demokratischer und rechtsstaatlicher Defizite ganz auf Eis.