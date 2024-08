Drei der Toten in diesem Jahr waren männlich, aber auch eine Frau verlor ihr Leben im Wasser. In drei Fällen kamen die Menschen in Flüssen, in einem Fall in einem See ums Leben. "Die strömenden Gewässer bergen die meisten Gefahren. Dessen sollten sich die Leute beim Aufenthalt an Flüssen bewusst sein. Vom Schwimmen in Flüssen kann ich den allermeisten nur abraten", sagte die Präsidentin der Wasserretter Ute Vogt laut Mitteilung bei der Vorstellung der Bilanz in Düsseldorf.