Dass gerade in Thüringen mit „Faust“ immer etwas geht, liegt natürlich an keinem anderen als Johann Wolfgang von Goethe. Nicht nur in Weimar, wo sich das Deutsche Nationaltheater in Kürze neben dem ersten Teil auch den Teil II der überbordend bildungsbürgerlichen Großdichtung des Nationalklassikers vornehmen wird. Die Meininger steuern als Spielzeiteröffnung eine so gut wie unbekannte der vielen Opernversionen des Fauststoffes bei.