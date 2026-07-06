East Rutherford - Diesmal durfte Erling Haaland beim Ruder-Jubel-Ritual der Norweger an der Trommel den Takt vorgeben. Danach wurde der kantige Stürmerstar von seinen Gefühlen regelrecht übermannt. "Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas erleben würde. Es ist surreal, bei einer Weltmeisterschaft gegen die besten Spieler der Welt anzutreten", sagte Haaland nach dem ersten Viertelfinal-Einzug der Skandinavier bei einer Fußball-WM überhaupt. Mit seinem Doppelpack war er beim 2:1 gegen Brasilien mal wieder der Matchwinner.