Charlotte Schmelz, Julius Kraus, Carlo Segler, David Leo Goldbach, Emily Zentgraf, Sophie Denner, Elias Baumann und Paul Kiel standen im Mittelpunkt dieses besonderen Tages, an dem sie erstmals die heilige Kommunion empfingen. Für die katholischen Gläubigen ist die Erstkommunion ein zentrales Sakrament, das die Aufnahme in die eucharistische Gemeinschaft der Kirche symbolisiert. Sie erinnert an das Letzte Abendmahl Jesu Christi und steht für Nähe, Vertrauen und die lebendige Verbindung zu Gott.