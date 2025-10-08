Am Dienstagnachmittag ist das Ilmenauer Stadtzentrum plötzlich voll. Überall stehen verschiedene Stände, durch die Innenstadt laufen Gruppen von Studierenden mit grünen Badges. Ein eher ungewohntes Bild – es sei denn, es ist Studieneinführungswoche. „Wie soll ich das wissen? Ich bin hier erst seit zwei Tagen!“, regt sich ein Student auf. Zusammen mit anderen Erstsemestern soll er wichtige Orte auf einer Karte von Ilmenau markieren.