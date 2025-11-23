Erstes Weltcup-Podium: Felix Hoffmann fliegt in die Weltspitze

Am Samstag war Wellinger sogar in der Qualifikation gescheitert. „Es ist auf Deutsch gesagt für den Arsch, was ich im Moment fabriziere“, sagte der Bayer geknickt: „Ich hänge über dem Eck wie ein abgestochener Vogel, es ist keine Leichtigkeit drin. Ich könnte im Moment bei den Abfahrern gut dabei sein, aber nicht im Skispringen.“ Und weiter: „Es ist weit weg von irgendeiner Leichtigkeit oder Selbstvertrauen“, sagte Wellinger in der ARD nach seinem letzten Sprung des verkorksten Wochenendes auf 123,5 Meter. „Im Moment ist es wichtig, dass ich wieder ein Gefühl aufbaue.“ Dass sich das Material infolge von Regeländerungen nach dem Skandal um manipulierte Sprunganzüge norwegischer Springer bei der vergangenen WM verändert hat, macht die Sache nicht leichter.