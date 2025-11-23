 
Erstes Weltcup-Podium Felix Hoffmann fliegt in die Weltspitze

Der Suhler feiert in Lillehammer eine besondere Skisprung-Premiere. Seine älteren Teamkollegen haben dagegen Probleme - allen voran Andreas Wellinger.

Nur zwei sind am Sonntag besser als Felix Hoffmann (rechts): Sieger Ryoyu Kobayashi aus Japan und Domen Prevc aus Slowenien. Foto: Imago/NTB

Felix Hoffmann aus Suhl sprang im Flockenwirbel erstmals auf das Podest, auch Philipp Raimund glänzte als Vierter: Das „fliegende Doppelzimmer“ hat die deutschen Skispringer vor einem verpatzten Start in den Olympia-Winter bewahrt. Vor allem Andreas Wellinger enttäuschte beim Weltcup in Lillehammer als „abgestochener Vogel“ mit den Rängen 56 und 40 auf ganzer Linie.

Hoffmann dagegen strahlte über das ganze Gesicht. „Das ging jetzt doch schnell. Das war sehr cool und freut mich sehr“, sagte der immerhin schon 28-Jährige vom SVW Goldlauter-Heidersbach in der ARD. Der deutsche Meister hatte erst am Samstag als Zehnter das beste Ergebnis seiner Karriere verbucht, 24 Stunden später toppte er dieses noch einmal deutlich.

Nach dem ersten Sprung auf 139,0 m lag der Südthüringer noch auf Rang vier, zog mit einem zweiten Flug auf 138,0 m aber noch an seinem Zimmernachbarn Raimund vorbei. „Ich bin trotzdem mega zufrieden. Und am liebsten gibt man natürlich einen Podestplatz an seinen Teamkollegen ab“, sagte Raimund nach dem zweitbesten Ergebnis seiner Laufbahn.

Raimund und Hoffmann hatten sich in Lillehammer spontan ein Doppelzimmer geteilt. „Die Doppelbetten hier sind ein bisschen klein. Bei Felix standen zwei einzelne Betten, also habe ich ihn gefragt. Er war so nett und hat mich aufgenommen – und mir etwas von seiner Energie abgegeben“, sagte Raimund. Nicht zu schlagen war am Sonntag der abgebrühte Japaner Ryoyu Kobayashi mit Flügen auf 138,0 und 139,5 m. Am Samstag hatten noch Daniel Tschofenig, Jan Hörl und Stefan Kraft für einen österreichischen Dreifachsieg gesorgt.

Hinter dem deutschen Topduo klaffte aber eine enorme Lücke. In die Punkte schafften es anders als am Samstag immerhin Karl Geiger (23.) und Vorjahressieger Pius Paschke (27.). Der zweimalige Olympiasieger Andreas Wellinger ging als 40. dagegen erneut leer aus.

Am Samstag war Wellinger sogar in der Qualifikation gescheitert. „Es ist auf Deutsch gesagt für den Arsch, was ich im Moment fabriziere“, sagte der Bayer geknickt: „Ich hänge über dem Eck wie ein abgestochener Vogel, es ist keine Leichtigkeit drin. Ich könnte im Moment bei den Abfahrern gut dabei sein, aber nicht im Skispringen.“ Und weiter: „Es ist weit weg von irgendeiner Leichtigkeit oder Selbstvertrauen“, sagte Wellinger in der ARD nach seinem letzten Sprung des verkorksten Wochenendes auf 123,5 Meter. „Im Moment ist es wichtig, dass ich wieder ein Gefühl aufbaue.“ Dass sich das Material infolge von Regeländerungen nach dem Skandal um manipulierte Sprunganzüge norwegischer Springer bei der vergangenen WM verändert hat, macht die Sache nicht leichter.

Für die Athleten geht es schon am Dienstag im schwedischen Falun mit dem nächsten Weltcup weiter.