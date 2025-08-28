Nach fast einem Monat Spielbetrieb ist es endlich so weit: Der 1. FC Sonneberg 2004 darf am Wochenende erstmals im heimischen, im städtischen Stadion antreten. Nach einem souveränen Saisonstart in Barchfeld, dem Weiterkommen im Landespokal und einer deutlichen Niederlage in Ohrdruf vergangenes Wochenende blickt Trainer Roberto Benn voller Vorfreude auf das erste Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Westthüringen, SV Eintracht Ifta – trotz einiger personeller Sorgen.