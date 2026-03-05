Erstes Rennen nach Olympia Biathletin Fichtner überraschend Weltcup-Fünfte

Kontiolahti - Zwölf Tage nach den für die deutschen Biathletinnen medaillenlosen Olympischen Winterspielen hat Marlene Fichtner für eine Überraschung gesorgt. Die 22-Jährige blieb im Einzel von Kontiolahti als nur eine von fünf Skijägerinnen fehlerfrei und holte mit Rang fünf die bisher beste Weltcupplatzierung ihrer Laufbahn. Zu Recht zeigte Fichtner im Zielraum in Finnland die Faust und freute sich riesig. "Ich kann es gerade noch gar nicht fassen und bin jetzt sehr glücklich, dass das so geklappt hat", sagte Fichtner im ZDF.