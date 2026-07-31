Gelb, blau und weiß und überraschend flott unterwegs: Rund 200 Quietscheenten sorgten am Freitagmittag im Sonneberger Ortsteil Oberlind für beste Unterhaltung. Zwischen unterer und oberer Brücke verwandelte sich das Gewässer in eine Rennstrecke, an der dutzende Besucher das erste Oberlinder Entenrennen verfolgten. Doch hinter dem bunten Spektakel steckte ein ernster Zweck: Mit dem Erlös der Veranstaltung soll der Bolzplatz der Grundschule erneuert werden.