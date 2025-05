Den Veranstaltern des Neufanger Maibaumfestes am 1. Mai beschert Petrus ein Bilderbuchwetter, wie es im Frühling nicht besser sein kann. Während sich die Teilnehmer an der Sternwarte zum Umzug formieren, warten die anderen Dorfbewohner und die Gäste am Brunnen gespannt auf das Eintreffen der Gefolgschaft hinter dem Maibaum. Der wird gezogen von einem blauen, mit Blumen festlich geschmückten Trecker, dem Feuerwehr, die Blaskapelle Baumann aus Mengersgereuth-Hämmern und die Tanzgruppe „6er Minis“ vorangehen. Als die Böllerschützen Thomas Stellmacher und Martin Schreiber per Schuss das Signal geben, setzt sich der Zug in Marsch. Hier haben sich auch viele der Mitwirkenden am Maibaumsetzen sowie verschiedenste Vereine eingereiht. Darunter der Bürgerverein, der Hundesportverein, die Feuerwehr, die Fußballer der Aufstiegsmannschaft Neufang, die Forstamtsleitung, die Bergwacht Neufang, die Neufanger Theatergruppe sowie diverse ortsansässige Institutionen und Firmen.