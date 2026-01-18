Die Veranstaltungen des ersten Halbjahres 2026 auf der Veste Heldburg im Landkreis Hildburghausen spricht Entdecker, Kulturfans, Familien und Musikliebhaber gleichermaßen an. Bildreiche Reiseberichte, spannende Gespräche, Theaterabende und große Feste füllen die historischen Mauern mit Leben. Besucher erleben die Burg nicht nur als Museum, sondern als lebendigen Ort des Austauschs. Alle Termine im Überblick: