Hollosy, der Frauenversteher

Nach diesem Sieg gegen den SSC Palmberg Schwerin versammelte Laszlo Hollosy, der Cheftrainer des VfB Suhl Lotto Thüringen, seine Mannschaft um sich und verkündete die frohe Botschaft: zwei freie Tage. Zwei volle freie Tage. Der Jubel war ähnlich groß wie nach dem soeben beendeten Spiel. „Das kommt wie gerufen“, meinte Mackenzie Foley, die einmal mehr unzählige und immens wichtige Punkte für ihre Mannschaft machte. „Unsere Körper können ein bisschen Ruhe gut gebrauchen“, fügte die US-Amerikanerin hinzu.