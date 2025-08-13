Im Oberhofer Biathlon-Stadion hat in jüngerer Vergangenheit so manche Veranstaltung stattgefunden, die weniger mit Biathlon oder Wintersport zu tun hat. Zum Beispiel Konzerte von Roland Kaiser und Andreas Gabalier, der jährliche Firmenlauf, die Landesmeisterschaften im Bogenschießen oder jüngst das viel beachtete Tuning-Treffen „Tief im Wald“. Für genau 14 Veranstaltungen sei die Lotto Thüringen Arena am Rennsteig im Jahr 2024 „fremdgenutzt“ worden, teilte ein Mitarbeiter des Thüringer Wintersportzentrums (TWZ) auf Nachfrage mit. Immerhin.