Darf der VfB Suhl erstmals seit der Saison 2013/14 wieder um die Pokalkrone kämpfen? Jaaaa!!!! Oder bekommt der Dresdner SC die Chance auf die erste Titelverteidigung seit Schwerins Coup aus dem Jahr 2013? Neeeiin!!! Das waren die Fragen, die am Mittwochabend beantwortet wurden – positiv/negativ für den VfB Suhl. Der VfB darf zum insgesamt fünften Mal das Endspiel spielen, die Sächsinnen müssen zuschauen.