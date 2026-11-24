Die Vorweihnachtszeit ist eine Zeit der Lichter, der Begegnungen und jener kleinen Momente, die den Alltag für einige Stunden in den Hintergrund rücken lassen. Genau diese Atmosphäre soll der Weihnachtsmarkt der Schobse-Stadt am kommenden Samstag, 28. November, versprechen. Gehren macht damit erneut den Start der Märkte im südlichen Ilm-Kreis. Rathaus, Kirche und Schlosspark werden dann zu Orten des Entdeckens, Genießens und Zusammenkommens.