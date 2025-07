Erster Verhandlungstag: Betrugsprozess: Zuständigkeit des Gerichts angezweifelt

Erfurt (dpa/th) - In einem Betrugsprozess um Kryptowährung mit einem hohen Millionenschaden zweifelt die Verteidigung die Zuständigkeit des Landgerichts Erfurt an. Es gehe um ein Wirtschaftsstrafverfahren, für das in Thüringen spezialisierte Strafkammern beim Landgericht Mühlhausen zuständig seien, sagte ein Anwalt der vier Angeklagten beim Prozessauftakt in Erfurt. Er verwies zudem auf eine Rüge zur Besetzung des Gerichts. Eine Anwältin beantragte zudem, das Verfahren auszusetzen, damit die Verteidigung alle Unterlagen einsehen könne. Wann das Gericht darüber entscheidet, blieb zunächst offen.