Erster Verhandlungstag: Betrug mit Kryptowährung - Prozess am Landgericht Erfurt

Erfurt (dpa/th) - Um Betrug mit Kryptowährung in großem Stil geht es heute (9.00 Uhr) am Landgericht Erfurt. Dort startet ein Prozess gegen vier 48 bis 59 Jahre alte Angeklagte. Laut Staatsanwaltschaft sollen sie zwischen Juli 2021 und Ende 2023 vermeintliche Anlageprodukte im Zusammenhang mit digitaler Währung vermarktet haben. Den Anlegern wurden laut Anklage Renditen in einer Höhe versprochen, die unrealistisch war.